Турция отказалась присоединяться к европейским санкциям против России

Турция не будет присоединяться к европейским санкциям против России, в Анкаре считают, что введением ограничений в отношении российской экономики ситуацию с Украиной не решить. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Турецкий министр, выступая на дипломатическом форуме в Анталье заявил, что Турция не будет вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. По его словам, турецкое правительство не считает, что введение рестрикций как-то изменит проблему. При этом Чавушоглу отметил, что позиция Турции ясная и открытая.Между тем Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что командование НАТО ожидает от всех членов альянса ведений санкций против России, а Турцию он предупредил чуть ли не лично, доведя эту позицию до главы МИД страны.Новый пакет санкций от Евросоюза вступит в силу уже сегодня, 13 марта 2022 года. Как заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, новые санкции предусматривают введение запрета на иностранные инвестиции в нефтяную отрасль Росси, также будут запрещены к ввозу на российскую территорию предметы роскоши. Планируется расширить круг российских бизнесменов, попавших под санкции, а также не исключается введений ограничений в других сферах, сейчас рассматриваются различные варианты.Ранее в Москве заявили, что Россия готовилась к введению санкций, поэтому воспринимает их спокойно, при этом готовя ответные меры против США и Европы. На выработку ответных мер потребуется некоторое время, но введут их уже в ближайшее время. Одновременно Запад уже прочувствовал последствия введения собственных ограничений, которые бумерангом ударили по нему. В Кремле заверили, что запас прочности у России большой, а экономика Европы в значительной степени завязана на российские энергоносители.источник