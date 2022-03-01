Откровения Подоляка, Царёв жив, бешенство ВСУ, и снова Карачун

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк дал интервью, в котором рассказал о компромиссе с Россией. ВСУ с особым ожесточением обстреливают Донбасс. По Карачуну нанесли удар. Спикер парламента Новороссии Олег Царёв опроверг слухи о своей смерти.Интервью с Подоляком утром 13 марта опубликовало издание «КоммерсантЪ».«У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И ещё раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит (на ситуацию.- Ред.). Но ещё какое-то время должно пройти, чтобы они в целом на 100% понимали ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина», — заявил Подоляк.По его словам, будущий компромиссный российско-украинский документ должен быть всеобъемлющим. По словам Подоляка, это документ должен включать невозможность повторения военных действий против Украины, включать для нее гарантии безопасности и также «учитывать те гарантии безопасности, которые хочет получить и Российская Федерация, которая имеет свои страхи по отношению к целому ряду глобальных военных союзов».Подоляк также рассказал о компонентах договора.«Он должен включать в себя несколько позиций. Прежде всего, позиции, касающиеся прекращения собственно войны как таковой. Второй пункт — процедура, скорость по временным параметрам выхода российских войск с территории Украины. Третья часть — это мирное соглашение. Каким образом мир будет гарантирован. И тут возвращаемся к ключевому моменту, вокруг которого все и строится,- гарантии безопасности Украине, чтобы подобные ситуации не повторялись»,- рассказал Подоляк.Кроме того, у Украины есть и финансовые претензии к России.«Это, естественно, обсуждение масштабных инфраструктурных разрушений, которые есть по всей стране. У нас же, к сожалению, несмотря на все заявления о том, что удары наносятся только по военной инфраструктуре, удары наносились очень часто и в последнее время особенно интенсивно, по гражданской инфраструктуре. Она существенно разрушена, особенно в приграничных областях, в части центральных областей. Соответственно, должны быть четко прописаны компенсаторные механизмы: за счет чего и за счет какого бюджета все это будет восстанавливаться. Это, извините, суммы в миллиардах долларов, если берем предварительную оценку», — заявил Подоляк.Министерство обороны РФ неоднократно заявляло о том, что удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре Украины. Кроме того, в сети достаточно видеосвидетельств того, как украинские войска с целью затруднить передвижение ВС РФ, НМ ДНР и НМ ЛНР уничтожают ряд гражданских инфраструктурных объектов: мосты, дороги и т.п.Кроме того, рядовые украинцы уже не раз заявляли, что ВСУ и националистические формирования прячут военную технику среди жилых домов. Есть и видеосвидетельства подобных действий украинских военных.Царёв живБывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв после долгого молчания вышел на связь и развенчал слухи о своей гибели.«Опять приходится развенчивать слухи о своей гибели. Такое бывало уже не раз, но сейчас ситуация осложняется тем, что я не могу ежедневно здесь что-то писать: находясь не просто на Украине, а в той ее части, где до сих пор хозяйничают поклонники Бандеры и Шухевича, я не могу подвергать опасности жизни своих единомышленников. Каждый мой выход в интернет напоминает сюжеты из книжек советского детства про пионеров-героев», — рассказал Царёв.Он рассказал, что события на Украине развиваются по плану.«По развитию ситуации: все идет не так быстро, как хотелось бы, но по плану. Моя Украина уже никогда не вернется на тот путь, на который ее толкнули местные и западные кукловоды в ноябре 2013 года. Все больше и больше людей выражают готовность принять участие в строительстве новой, мирной и безопасной для наших граждан, страны. Мы работаем с ними», — отметил Царёв.Он прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского, который пригрозил смертью тем украинцам, кто будет сотрудничать с ВС РФ, НМ ДНР и НМ ЛНР.«Что касается угроз главаря «шайки нацистов и наркоманов» убивать всех, кто будет сотрудничать с новой администрацией, то хочу ответить ему поговоркой, которую мы когда-то уже слышали из уст президента России: «дай Бог вашему теляте нашего волка съесть», — подчеркнул Царёв.Тем временем ВСУ с особым ожесточением продолжают обстреливать Донбасс.Донбасс под обстрелами, и снова КарачунКак сообщило представительство ДНР в СЦКК утром 13 марта, за минувшие сутки украинские военные выпустили по территории ДНР 252 боеприпаса.Под огонь попали Куйбышевский район, поселки шахты «Трудовская», Старомихайловка, Александровка, Луганское, Еленовка, Верхнеторецкое и Крутая Балка (донецкое направление), поселки шахты имени Гагарина, Михайловка, Широкая Балка и Пантелеймоновка (горловское направление), а также Докучаевск (мариупольское направление).«Враг применял РСЗО БМ-21 «Град» танковые орудия, артиллерию калибром 122 мм и минометы калибрами 120 и 82 мм. В результате погиб сотрудник МЧС ДНР, еще девять получили ранения, также ранены шесть мирных жителей. Повреждено 40 домостроений в Донецке, Докучаевске и Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры, включая пожарную часть в Докучаевске», — сообщило представительство ДНР в СЦКК.Ночью силы ДНР перехватили украинскую ракету тактического комплекса «Точка-У» в небе над Шахтерском. Её обломки упали в районе школы №1. Кроме того, в ночь на 13 марта в Шахтёрске произошёл мощный взрыв.Как сообщило представительство ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано три обстрела территории ЛНР украинскими военными. Были обстреляны три населённых пункта.«В результате в н.п. Ирмино разрушен один жилой дом, здание средней школы №12 и ещё три получили повреждения. Кроме того, поврежден газопровод среднего давления. С целью пресечения огневой активности по мирным гражданам республики дежурными огневыми средствами позиции ВСУ, с которых велся огонь были оперативно обнаружены и уничтожены», — сообщило представительство ЛНР в СЦКК.Кроме того, представительство ЛНР в СЦКК сообщило о терроре украинских националистических формирований против мирных жителей. Так, их дома националисты используют как огневые точки, а самих местных жителей — как живой щит, не разрешая им эвакуироваться по гуманитарным коридорам.Кроме того, украинские артиллеристы готовят позиции для удара по населённым пунктам Донбасса. С этим борются НМ ДНР и НМ ЛНР при помощи ВС РФ.«ВКС России нанесли удар по Карачуну — высоте, господствующей над Славянском. С нее весной и летом 2014 года ВСУ обстреливали непокорный город. Тогда ополчению ответным огнем из трофейной самоходки удалось сбить телевышку на Карачуне. Потом ее восстановили. По рассказам жителей, ВСУ пригнали на вершину горы дивизион «Градов». Видимо, он и стал целью нынешнего удара», — сообщил утром 13 марта Telegram-канал «Донбасс решает».Обстановка в Донбассе продолжает оставаться напряжённой.Егор Лее