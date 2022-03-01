Губернатор Николаева пригрозил расстрелами симпатизирующим России украинцам

Губернатор Николаевской области Украины Виталий Ким пригрозил расстрелами симпатизирующим России украинцам.«У меня есть куча людей, которые говорят: «Я знаю, кого надо расстрелять...». Я вас предупреждаю: это не ВСУ будут делать», – говорится в его видеообращении в Telegram.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в воскресенье ночью видеообращении пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с российскими военными и способствовать созданию Херсонской народной республики.