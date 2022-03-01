Коллега рассказал, как у украинского КПП расстреляли журналиста из США
По Киевом погиб американский журналист Брент Рено. У него нашли удостоверение The New York Times. Издание сообщило, что он не выполнял задание редакции на Украине. Коллега рассказал, как их расстреляли на украинском КПП.
В сети появилось видео, на котором раненный американский журналист Вайн, коллега Брента Рено, рассказывает, как все произошло. По его словам, они хотели пересечь мосты в Ирпене, где идут бои, чтобы снять выход беженцев. Договорились, что их перевезут через мосты.
«И когда поехали, по машине начали стрелять с КПП. И стреляли, пока автомобиль не повернул обратно. Я видел, что Бренту попали в шею. Что с ним, я не знаю. Нас разделили. Меня забрала скорая помощь», — рассказал американский журналист на камеру.
Примечательно, что украинская сторона сразу обвинила в убийстве журналиста российских военных. Например, это сделал глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
У Брента Рено обнаружили удостоверение The New York Times. Его последние материалы в издании датируются 2015 годом.
В The New York Times сообщили, что глубоко опечалены известием о смерти американского журналиста Брента Рено. И добавили: «Брент был талантливым фотографом и режиссером, но он не был на задании The New York Times на Украине».
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