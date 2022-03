Коллега рассказал, как у украинского КПП расстреляли журналиста из США

«И когда поехали, по машине начали стрелять с КПП. И стреляли, пока автомобиль не повернул обратно. Я видел, что Бренту попали в шею. Что с ним, я не знаю. Нас разделили. Меня забрала скорая помощь», — рассказал американский журналист на камеру.

По Киевом погиб американский журналист Брент Рено. У него нашли удостоверение The New York Times. Издание сообщило, что он не выполнял задание редакции на Украине. Коллега рассказал, как их расстреляли на украинском КПП.В сети появилось видео, на котором раненный американский журналист Вайн, коллега Брента Рено, рассказывает, как все произошло. По его словам, они хотели пересечь мосты в Ирпене, где идут бои, чтобы снять выход беженцев. Договорились, что их перевезут через мосты.Примечательно, что украинская сторона сразу обвинила в убийстве журналиста российских военных. Например, это сделал глава полиции Киевской области Андрей Небитов.У Брента Рено обнаружили удостоверение The New York Times. Его последние материалы в издании датируются 2015 годом.В The New York Times сообщили, что глубоко опечалены известием о смерти американского журналиста Брента Рено. И добавили: «Брент был талантливым фотографом и режиссером, но он не был на задании The New York Times на Украине».источник