Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прибыл на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров предположительно прибыл на Украину и в настоящее время находится в зоне проведения специальной операции. Официального сообщения об этом нет, видео распространяют несколько Telegram-каналов, в том числе и RT.Рамзан Кадыров якобы находится на Украине, куда он прибыл для встречи с чеченскими силовиками, принимающими участие в спецоперации. На видео, распространяемом в соцсетях, Кадыров проводит совещание с командирами подразделений, которые докладывают главе Чечни о ходе проведения спецоперации. Судя по разговору, Кадыров может находиться недалеко от Киева, примерно в 7 км.Стоит отметить, что это только предположение, точно определить где и когда было снято видео невозможно. Однако обращает на себя внимание тот факт, что рядом с Кадыровым на видео располагается Даниил Мартынов, руководитель силового блока Чечни, последние две недели находящийся на Украине. По крайней мере об этом сообщала пресса.В то же время подразделения чеченского спецназа действительно находятся рядом с Киевом, явно ожидая команды. Ранее Кадыров в беседе с Владимиром Соловьевым заявил, что чеченским бойцам не нравится слишком медленный темп проведения специальной операции. По его словам, глава Чечни разделяет взгляды военнослужащих и хотел бы ускорить проведение операции."Если бы меня назначили командующим этой операцией, я бы уже забрал Харьков и Киев. И повесил бы туда флаг. Наш!"- заявил он.Позднее появилась информация, что кадыровцы ожидают пополнения, которое должно в ближайшее время прибыть из Чечни. Судя по соцсетям, первые дополнительные подразделения чеченских силовиков из Грозного уже прибывают в Донецк.источник