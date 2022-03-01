Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прибыл на Украину
Глава Чечни Рамзан Кадыров предположительно прибыл на Украину и в настоящее время находится в зоне проведения специальной операции. Официального сообщения об этом нет, видео распространяют несколько Telegram-каналов, в том числе и RT.
Рамзан Кадыров якобы находится на Украине, куда он прибыл для встречи с чеченскими силовиками, принимающими участие в спецоперации. На видео, распространяемом в соцсетях, Кадыров проводит совещание с командирами подразделений, которые докладывают главе Чечни о ходе проведения спецоперации. Судя по разговору, Кадыров может находиться недалеко от Киева, примерно в 7 км.
Стоит отметить, что это только предположение, точно определить где и когда было снято видео невозможно. Однако обращает на себя внимание тот факт, что рядом с Кадыровым на видео располагается Даниил Мартынов, руководитель силового блока Чечни, последние две недели находящийся на Украине. По крайней мере об этом сообщала пресса.
В то же время подразделения чеченского спецназа действительно находятся рядом с Киевом, явно ожидая команды. Ранее Кадыров в беседе с Владимиром Соловьевым заявил, что чеченским бойцам не нравится слишком медленный темп проведения специальной операции. По его словам, глава Чечни разделяет взгляды военнослужащих и хотел бы ускорить проведение операции.
"Если бы меня назначили командующим этой операцией, я бы уже забрал Харьков и Киев. И повесил бы туда флаг. Наш!"- заявил он.
Позднее появилась информация, что кадыровцы ожидают пополнения, которое должно в ближайшее время прибыть из Чечни. Судя по соцсетям, первые дополнительные подразделения чеченских силовиков из Грозного уже прибывают в Донецк.
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