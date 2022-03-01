Украинские В«котлыВ»: Киев бросает последние резервы под Николаев

За время спецоперации России на Украине было выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и миномета, 991 единица специальной военной автомобильной техники.Но главным предварительным итогом операции можно считать тот факт, что половина украинской армии оказывается запертой в «котлах» в Донбассе, в то время, как другая половина разбросана по всей Украине, лишившись полноценного снабжения и связи между ее частями.Означает ли полное окружение донбасской группировки начало конца украинской армии? Или она еще будет способна оказывать сопротивление какое-то время?— С учетом задач, которые ставились перед группировкой ВСУ и нацбатов в Донбассе на начало марта — а это широкомасштабное наступление на республики, можно предположить, что там сосредоточено около 70−80 тысяч человек, — говорит военный эксперт, политолог, директор по развитию Фонда содействия технологий 21 века Иван Коновалов.— Это речь именно о боеспособных подразделениях, которые участвуют в боях, не считая всяких служб тыла. Однако сегодня, учитывая потери, случаи дезертирства и перехода на сторону ДНР и ЛНР, это число, полагаю, сократилось до 40−50 тысяч. Подчеркну, это речь только о той группировке, которая заперта по линии Харьков-Мариуполь.Стоит также учитывать те силы, которые оказались заперты на севере (Чернигов), серьезная группировка блокирована в районе Николаева. Были попытки ее деблокировать в районе Вознесенска, но безуспешные. Плюс силы, блокированные в районе Киева. Ну, и плюс еще значительная группировка на Западе страны — около 50 тысяч человек.Итого, всего мы имеем около 100 тысяч человек, но они разбросаны по всей стране и не представляют собой единой силы.— Они фактически уже махнули рукой на восток, понимая, что его потеряли. Сейчас они будут укреплять бывший Днепропетровск, но там интересная политическая ситуация складывается. Коломойский умеет торговаться, так что вокруг этого будет вестись игра за его возможную сдачу.Они также понимают, что падет Одесса, как только туда придет российская армия. Здесь до сих пор сильны пророссийские настроения, а нациков ненавидят и мечтают отомстить за Дом профсоюзов. Потому, кстати, наши пока не двигаются на Одессу, как бы дают возможность нацикам выйти оттуда, чтобы не подвергать город разрушениям.Между тем, значительные силы Украина действительно перебрасывает к Николаеву. Дело в том, что после победы там, продолжится движение на север — к Киеву, который уже блокирован с запада, севера и востока. А окажется блокирован еще и с юга, это будет решенный вопрос после падения Николаева. Критическая ситуация для Зеленского. Они это понимают и будут пытаться удерживать южный фланг как можно дольше.— Расчет у них, очевидно, на западные территории, которые надеются укрепить. И там, понятно, никто армию РФ встречать с цветами не будет. Украина разная, там живут разные люди, но в целом юго-восток пророссийский. Да, сейчас идут бои, но как только они закончатся, ситуация быстро нормализуется, и большинство населения поддержит Россию. На западе же все не так. Там столетиями культивировалась ненависть к русским. Поэтому они рассчитывают держать оборону именно тут, сейчас здесь скапливается все западное оружие, которое приходит через польскую границу.Они, видимо, рассчитывают на то, что удастся договориться о разделе Украины по Днепру. Правда, все равно придется проводить денацификацию, и таким деятелям, как Аваков или Турчинов, от неё не отвертеться. Но это уже политика.Нацистам-западэнцам плевать на тот же Мариуполь, который он может без сожаления сравнять с землей. Совсем другая ситуация — когда война подойдет к их домам.Но так или иначе, они там сейчас укрепляют оборону, ведут пропаганду: мол русские идут, всем конец — как немцы в 1945-м. И все же питают надежду, пусть и призрачную — о том, что удастся договориться о разделе по Днепру.Мне все же кажется, что нельзя их оставлять на западе, ибо фашистская зараза может в любой момент возродиться.— Действительно, ядро украинской группировки находится на Донбассе, — соглашается военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.— Предположительно, это несколько десятков тысяч человек. Операция, по оценке специалистов, проходит успешно. В том же Мариуполе остается несколько тысяч человек, они, конечно, мотивированы, держат людей в заложниках, но в итоге обречены. Завершается окружение группировки в районе Северодонецка-Лисичанска-Краматорска-Славянска — там российские вооруженные силы вместе с войсками ДНР и ЛНР вот-вот замкнут кольцо, и в окружении окажется порядка 60−70 тысяч человек. Это буде серьезнейший удар по ВСУ.Да и на остальной Украине ситуация для них не лучше. Учитывая выведение из строя основных узлов связи, украинская армия изолирована и раздроблена. На днях был высажен десант на одном из аэродромов Киева. Там численность ВСУ и так невелика, если не считать тербаты. Николаев для них тоже важен, и они там будут сопротивляться до конца, но город блокирован, и изменить ситуацию ВСУ и нацбаты уже не смогут.Плюс у них проблемы со снабжением, с ГСМ — вообще беда, в то время, как наши силы имеют возможность постоянно перегруппировываться, у них налажено снабжение, организована ремонтная база и т. д.Можно говорить о том, что основная военная мощь, которую годами пестовала НАТО, присылая своих инструкторов, накачивая Украину оружием, подорвана окончательно. Так что думаю, еще 2−3 недели и основные задачи этой операцией, которая, учитывая то, как ведут себя украинские военные, удерживающие в заложниках целые города, по сути, стала антитеррористической — будут выполнены. Поэтому неслучайно и то, что они всеми силами затягивают переговоры.— Как я уже говорил, это будет серьезнейшее поражение для Киева. Это же половина всей украинской армии. Кроме того, после разгрома донбасской группировки противника, возможности нашей группировки освободятся для дальнейшего продвижения вглубь Украины. И киевское руководство будет вынуждено сесть за стол переговоров на наших условиях.— Это в первую очередь то, что было озвучено нашим руководством — нейтральный статус Украины, отказ от вступления в военные блоки и признание российского статуса Крыма и независимости ДНР и ЛНР, ликвидация угрозы для них со стороны Киева в будущем. А дальше — будет видно. Сейчас пока вопроса об этом не стоит, главное — как можно скорее закончить операцию с минимальным числом жертв и разрушений инфраструктуры.Дмитрий Родионо