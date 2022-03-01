Перед отступлением нацбатальоны устроили диверсию на коксохимическом комбинате в Авдеевке

Ситуация для украинской группировки к западу от Донецка становится всё более сложной. С выходом российских войск к Угледару и возможностью продвижения на Курахово возникла возможность захода в тыл к украинским нацбатам. Часть из них пытается отступить в направлении Краматорска.Перед отступлением украинские вооружённые формирования устроили диверсию на коксохимическом комбинате в Авдеевке. В результате диверсии на предприятии начался пожар, дым от которого накрыл сразу несколько населённых пунктов.По заявлению министерства обороны России, отступающие от северо-западных пригородов Донецка националисты ведут бой с войсками ДНР и ВС РФ. В связи с этим приступить к полноценному тушению пожара на Авдеевском коксохиме пока не представляется возможным.Напомним, что ранее в США заявили о якобы готовности российской армии применить на Украине химическое оружие. Это говорят в стране, которая в отличие от России так и не выполнила своих обязательств в рамках договорённости о ликвидации химоружия. В этой связи вполне можно предположить, что диверсии на химических предприятиях Украины и Донбасса являются частью американского инструктажа украинских нацбатов по поводу дальнейших действий с целью осуществления масштабных провокаций. И диверсия на Авдеевском коксохиме выглядит одной из таких.источник