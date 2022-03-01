Глава МВД Таджикистана обратился с просьбой к своему российскому коллеге

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода попросил своего российскую коллегу Владимира Колокольцева провести тщательное и объективное расследование массовой драки между гражданами Таджикистана и Киргизии, произошедшей в Амурской области России. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает avesta.tj.Агентство напоминает, что 8 марта на Амурском газоперерабатывающем заводе, расположенном в городе Свободный, между таджикскими и киргизскими мигрантами произошла массовая драка. Сообщается, что инцидент начался на бытовой почве в столовой где обедали рабочие. Конфликт, в котором приняли участие сотни человек, продолжался два дня.Руководство ГПЗ тогда заявило, что намерено уволить всех рабочих, участвовавших в драке.В своей телеграмме глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода попросил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева провести тщательное расследование данного инцидента.источник