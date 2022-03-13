Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 14.03.2022

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению:

06:00 - н.п. Новоселовка Вторая - н.п. Верхнеторецкое (южное): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм.

08:23 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 15 снарядов калибром 122 мм;

08:23 - н.п. Авдеевка – н.п. Минеральное: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм.

08:30 - н.п. Новоселовка Вторая – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм.

08:40 - н.п. Марьинка – г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовской»): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм.

09:10 - н.п. Марьинка – н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 6 мин калибром 120 мм", — говорится в сообщении.

«В связи с обстрелом трассы Ясиноватая – Горловка, движение перекрыто. Просим соблюдать спокойствие и временно отложить поездки», – написал Шевченко в своем телеграм-канале.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по четырем населенным пунктам", - говорится в сообщении.

«По указанию командующего ООС генерал-лейтенанта Александра Павлюка украинские боевики осуществили диверсию на территории Авдеевского коксохимического завода. В результате чего, на территории начался пожар», – сказано в сообщении.

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