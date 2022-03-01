Зеленский назвал цели четвёртого раунда переговоров с Россией

Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной, уже четвертый по счету, пройдет в понедельник, 14 марта. Как заявили в Киеве, состоится он по видеосвязи.Четвертая встреча российской и украинской делегаций в рамках переговоров начнется в понедельник, 14 марта, в 10:30. Как пояснил член украинской делегации, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, очной встречи не будет, все пройдет в режиме видеосвязи. Такое решение было принято в связи с тем, что украинской делегации якобы "долго добираться" до места переговоров.В Киеве пока не комментируют предстоящие переговоры, однако еще в субботу советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев и Москва "нашли пути к компромиссу" и якобы уже обсуждают условия прекращения огня, вывод российских войск с территории Украины, компенсацию за разрушения и условия мирного соглашения. А по данным украинской прессы, Киев уже разбил российскую армию и обсуждает условия капитуляции.Прокомментировал переговоры и президент Украины Зеленский, судя по последним постановочным видео, явно сбежавший с Киева. По его словам, главная задача этого раунда - обсуждение с Россией "гарантий для Украины", правда каких он не пояснил. Кроме того, киевские переговорщики должны обсудить с российской делегацией условия встречи Зеленского с Путиным, уж очень в последнее время украинский президент хочет встретиться с российским лидером."Касательно переговоров с Российской Федерацией. Ежедневно в видеоформате говорят представители наших делегаций, делегаций наших стран. У нашей делегации задача четкая - сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую, я уверен, ждут люди", - заявил он.источник