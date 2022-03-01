Переговоры о перемирии между Украиной и РФ пройдут сегодня, 14 марта



По его словам, переговоры пройдут в формате видеосвязи.

Вчера Reuters со ссылкой на советника президента Украины Владимира Зеленского сообщило, что переговоры сторон «проходят прямо сейчас». При этом имя советника приведено не было.

Также в этот день глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что прогресс в переговорах делегаций России и Украины может в ближайшее время перерасти в единую позицию.

До этого 13 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу указал на сближение позиций РФ и Украины в ходе переговоров. Новости в Мире - Сегодня, 09:45 78 Переговоры России и Украины запланированы на понедельник, 14 марта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По его словам, переговоры пройдут в формате видеосвязи.Вчера Reuters со ссылкой на советника президента Украины Владимира Зеленского сообщило, что переговоры сторон «проходят прямо сейчас». При этом имя советника приведено не было.Также в этот день глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что прогресс в переговорах делегаций России и Украины может в ближайшее время перерасти в единую позицию.До этого 13 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу указал на сближение позиций РФ и Украины в ходе переговоров. Новости в Мире - Сегодня, 09:45 78

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