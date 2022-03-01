Koffer, Bahnhof, Russland: в бундестаге затравили единственного российского немца

«Никакого оппозиционного или альтернативного мнения не предоставляется. Все в унисон повторяют позицию правительства Германии по солидарности с Украиной. Идёт конфронтация. Россию до сих пор пытаются какими-то поучительными мерами привести к послушанию», — сказал, в частности, Шмидт.



Одно из самых частых формулировок от мейнстримных медиа:«Пропагандист Путина, получающий из рук русского диктатора зарплату с целью развала демократического строя Германии».



«За обветшалой ширмой „демократии“ в Германии всё больше проступает звериный оскал левой диктатуры. Любое критичное мнение тут же расценивается как нападки на демократические устои и как козни „путинской пропаганды“», — прокомментировал Евгений Шмидт.

«Вряд ли».

В германских СМИ развёрнута травля на депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии», российского немца Евгения Шмидта. Причина гонений — интервью российскому телеканалу «Звезда», в котором Шмидт указал на дефицит демократии в ФРГ.Интервью в прямом эфире на телеканале «Звезда», принадлежащем Министерству обороны России, вышло в день начала российской спецоперации по денацификации Украины. Депутат бундестага Евгений Шмидт рассказал, что СМИ в стране полностью контролируются федеральным правительством.Сначала на российского немца ополчились центральные СМИ, по уровню и подаче материалов, напоминая, как выразился сам Шмидт, «пропагандистские доносы времён разгара холодной войны».Затем в адрес депутата обрушился шквал звонков и писем с оскорблениями и угрозами, суть которых, как сказал Шмидт, «сводилась к тому, что критиковать демократию в Германии чревато и лучше всего следует паковать чемоданы и проваливать в направлении Российской Федерации».На вопрос корреспондента: «Придут ли в себя немцы?», депутат бундестага Шмидт ответил кратко:источник