Авиация ВКС России за сутки поразила 187 объектов ВСУ
Авиация ВКС России поразила 187 объектов ВСУ за сутки, подразделения ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«За ночь 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один «Байрактар ТБ-2». Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 187 объектов ВСУ, в том числе два пункта управления, один зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, две реактивные установки залпового огня, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и ГСМ, 31 место скопления боевой техники», – цитирует ТАСС Конашенкова.
По его словам, российскими войскам за время специальной операции выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины. Как рассказал Конашенков, уничтожено: 143 беспилотных летательных аппаратов, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1028 единиц специальной военной автомобильной техники.
«Подразделения российских вооруженных сил, продолжая наступление, вышли на рубеж Водное, Сладкое, Степное, Тарамук и Славное. Продвижение за сутки составило 11 километров», – сказал он.
Ранее в понедельник Минобороны показало видео уничтожения штурмовиками Су-25 украинских складов с боеприпасами. Ранее Минобороны заявляло о 98 уничтоженных самолетах ВСУ с начала операции на Украине.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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