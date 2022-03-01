Зеленского можно понять

Можно понять Зеленского, когда он приказал не допускать гуманитарных коридоров в направлении мест дислокации ВС РФ. Инструкция от американских кураторов могла быть любой, но суть её сводилась к одному: «Вы что, совсем там обалдели, своих гражданских выпускать в сторону русских? Ты ещё с хлебом-солью выйди их встречать! Да у тебя за неделю весь эфир будет заполнен счастливыми рожами, взахлёб дающими интервью о том, как их кормят-поят-лечат и облизывают русские. После этого я у тебя Киев, Одессу и Харьков с Мариуполем держать буду? Да у тебя население само вынесет города русским, как клопы диван с мороза! Ты не удержишь оборону! Только вглубь страны, в направлении будущих ударов русских! С ума там совсем все посходили».С перепугу Зеленский велел расстреливать всех, кто просит коридор. С точки зрения Украины они создают опасную чемоданную атмосферу. Разреши одним – побегут все. И что, нацбатам одним воевать в пустых городах с русскими? Та нема дурных. Это ж билет в один конец. Зеленский стремится не допустить массовых столкновений населения с ВСУ, потому что будет плохая картинка в СМИ. Надо на упреждение жёстко расстреливать зачинщиков. Тогда все остальные будут бояться и молчать.По поводу совершенно новой для российской армии манеры брать города, битком набитые хучь и трохи одуревшим, но своим, а не чужим гражданским населением, которым вороги памороки забили, потом в плен взяли и прикрываются как щитом, то надо сказать следующее. Любая армия учится воевать по ходу войны. Именно сверхзадачи формируют сверхлюдей. Войну в 43-м вела уже совсем на те армия, которая встречала немцев в 41-м, а в 45-м заканчивала не та, что была в 43-м. Вторую чеченскую заканчивали уже далеко не те солдаты и офицеры, которые начинали в первую. Выходили из Афганистана совсем не те, кто туда входил. Качественно не те.Война – лучший учитель. Сталин, навыдававший за свою жизнь кучу афоризмов, сказал об этом так: «Немцы научили нас воевать, а мы их отучим». Наши не брали раньше городов так, чтобы и овцы были целы, и волки перебиты. Но, честно сказать, мы раньше и никогда не брали страну размером с Украину силами двух дивизий по сто тыщ каждая. В ту войну это делали три фронта, около полутора миллионов человек. Почувствуйте разницу. Российская армия воюет с нацистами третью неделю, но это уже другая армия. Она меняется каждый день. Заканчивать СВО будет уже не та армия, что сейчас есть, и уж тем более не та, что её начала.Так что Зеленский хуже делает лишь своему населению. Однажды скрывать это от всей Украины будет уже невозможно. Ресурс перетекает от ВСУ к ВС РФ, и НАТО, бегая кругами вокруг, ничего поделать не может – Путин им погрозил пальцем так, что они прониклись. Советы дают, а людей нет.Кстати, насчёт денег. Запад, как обычно, обещает. Но ответ Зеленского Байдену тоже можно представить: «Спасибо, только когда вы их перечислите, получать их придут уже русские. Их расписки вас устроят? Ах, опять посылку отправили… Ваши посылки скоро получать некому будет. Мне бы людей… Как это на хрен?»ТГ-канал "Русский Демиург"