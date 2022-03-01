ВФУ обстреляли центр Донецка. Есть пострадавшие

"Очень много погибших и пострадавших, я не берусь сейчас сказать точное количество людей", - отметил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Обломки ракеты "Точка-У" рухнули в центре Донецка около Дома Правительства. Есть пострадавшие.На месте работают пожарные расчеты, прибывают кареты скорой помощи. Часть обломков упала возле библиотеке имени Крупской и на улицу Университетская, там же загорелся автомобиль. В домах выбило стекла. Разрушения и в магазинах, которые находятся в жилых домах на первых этажах.Обломки упали около отделения Центрального Республиканского Банка, где в этот момент находились десятки людей, прежде всего пенсионеры.Мэр города Алексей Кулемзин уже подтвердил факт уничтожения баллистической ракеты.Внимание!Ненормативная лексика.