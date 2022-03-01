Продолжаются чудеса нашего городка

Лука Сафронов, сын известного художника Никаса Сафронова, приковал себя к двери "Мак-Дональдса" в знак протеста против того, что тот вот-вот в России закроется (не исключено - на время). Так прямо и написал, что вся его жизнь без МД ничего не стоит, а что он весит 270 кг, так это его личный выбор и нечего на его стиль жизни государству покушаться. И ведь зря кипеш поднял! Ну, не будет этих гамбургеров, так будут у него другие, ещё вкуснее. Мало ли в Бразилии Педро, а у нас оборотистых мужиков с мозгами и без особых комплексов? Гамбургеры сейчас только ленивый не кропает. Опять же, что ему, две-три булочки с котлетой западло себе самому сварганить на быструю руку, в качестве биг-мака или обычного бургера, на завтрак, ланч, обед и ужин?Хочется чизбургер - делай с сыром, хочется филе-о-фиш - с треской. Душа просит с беконом вместо котлеты, да не вопрос, пожалуйста. Со свинками в стране всё зашибись. С курочкой? Да, тоже не проблема. Обваливай её в сухарях со специями или нет - по вкусу. Добавил огурчик маринованый, лучка кружок, салатику листик, кетчупа или майонезу пожирнее, чтобы случайно не похудеть, помидорки кружочек, а то и перчик остренький, халапеньо - с собственной грядки или импортный (Мексика нам никаких санкций не выкатывала), и ешь - не хочу. Картошечку на ломтики настругал - по-домашнему, или маленькими длинненькими аккуратными параллелепипедами, чтоб вышла точь-в точь картошка-фри, и в маслице её кипящее - хряп! Домашнее - оно ещё и вкуснее казённого выйдет.Может сам начать готовить. Из мужиков, говорят, получаются лучшие повара, а из толстых мужиков - особенно. Автор это по себе знает. Только задницу надо поднять и фантазию включить. Или девочку какую порукастее к этому делу приспособить, а то и кухарку взять и пускай она капризному Луке день-деньской его жрачку готовит. А то, может, подсядет на хинкали, хачапури, лаваш, самсу, плов и лепёшки узбекские. Или манты, пельмени, вареники, галушки, пампушки, блины и чебуреки полюбит. Их-то у нас никто не запрещает? А то и пирожки, кулебяки и буузы всяческие... Папу его ещё ругмя ругают за то, что он кучу портретов известных, богатых и влиятельных людей нарисовал и на этом сам очень неплохо поднялся, что ему, сыну пожрать будет жалко купить?! Большой уже мальчик. Пускай пока без МД перетерпит.Евгений Сатановский