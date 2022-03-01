Чехам предрекли крайнюю бедность из-за ситуации вокруг Украины



«Я бы не предлагал вмешательства в рамках ограничения цен. На рынках расчет не имеет значения, на рынке решают эмоции. Надо дождаться, когда спадет паника», — сказал он.



«В этом и следующем году мы должны признать, что уровень жизни упадет. Мы не можем компенсировать всем», — подчеркнул Калоусек и добавил, что правительство должно уделять особое внимание этой части населения.

«Правительство должно уделять наибольшее внимание беднейшим двадцати процентам. Мы не можем помочь и тому, чьей жизни грозит опасность, и тому, кого затронет подорожание бензина. Мы все будем на более низком уровне, и мы все станем беднее», — добавил бывший министр финансов.

«На 200 тыс. беженцев страховым компаниям потребуется до 7,5 млрд крон (около 300 млн евро —ред). Но эти люди бегут от смерти. Помогая им, мы также финансируем наши собственные ценности и гуманистические корни, на которых основано наше государство», — сказал он.

До 20% домохозяйств Чехии впадут в крайнюю бедность. Об этом 13 марта заявил бывший министр финансов республики Мирослав Калоусек.По его словам, правительство Чехии должно сосредоточиться не только на беженцах, но и на гражданах Чехии, которым угрожают экономические последствия военных действий на Украине.Калоусее отметил, что каждая временная мера имеет массу недостатков. Поэтому невозможно бесконечно компенсировать цены, поскольку они продолжают расти.При этом он заметил, что «если сюда прибудут 200 тыс. беженцев — и это не окончательная цифра, — это просто коснется нас, и нам придется с ними расстаться».Он также признал, что это будет большим финансовым бременем для Чехии.источник