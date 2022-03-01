Германия попросила Польшу приостановить отправку украинских беженцев

Берлин обратился к Варшаве с просьбой приостановить отправку в Германию поездов с украинскими беженцами. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер, его слова приводит РИА «Новости».«Я говорил с немецким МВД, где нас попросили приостановить специальные поезда, которые едут в Германию, потому что там уже сложилась ситуация бутылочного горлышка», — сказал он в эфире телеканала TVN24.По словам Шефернакера, это показывает, насколько ЕС не был готов к ситуации с беженцами, кроме того, «масштабы эмиграции с Украины застали всю Европу врасплох».«За три дня специальными поездами выехало из Варшавы, Кракова и Катовиц 28 тыс. человек. А у нас 1,5 млн человек», — подчеркнул дипломат.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз ожидает въезда в страны — члены сообщества около 5 млн беженцев с Украины.