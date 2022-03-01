Российское Минобороны показало нанесение удара штурмовиками Су-25 по складам ВСУ
Российское Минобороны продолжает публикацию видео применения различной техники и вооружений при нанесении ударов по военной инфраструктуре ВСУ в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
В Сети появился ролик уничтожения военных складов украинской армии штурмовиками Су-25 ВКС России. Согласно описанию к видео, размещенного на официальном канале Минобороны в You-Tube, штурмовики работали парой, удар был нанесен ракетным вооружением. Согласно данным объективного контроля, цель была уничтожена.
После выполнения боевого задания российские штурмовики вернулись на аэродром базирования.
Как говорится на брифингах Минобороны, оперативно-тактическая авиация России ежедневно наносит несколько десятков ударов по военной инфраструктуре Украины, уничтожая не только склады боеприпасов, но и узлы связи, пункты управления и скопления боевой техники противника. Показанный вылет лишь один эпизод ежедневной работы штурмовой авиации ВКС РФ.
Отметим, что в последнее время российское военное ведомство довольно активно публикует видео по проведению спецоперации на территории Украины. В представленных роликах показывается работа истребительной, штурмовой и армейской авиации, нанесение ударов высокоточным оружием и применение простых вооружений. Накануне Миноброны показало применение ударного беспилотника и высокоточного снаряда "Краснополь".
источник
Метки: {keywords}