Российское Минобороны показало нанесение удара штурмовиками Су-25 по складам ВСУ

Российское Минобороны продолжает публикацию видео применения различной техники и вооружений при нанесении ударов по военной инфраструктуре ВСУ в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.В Сети появился ролик уничтожения военных складов украинской армии штурмовиками Су-25 ВКС России. Согласно описанию к видео, размещенного на официальном канале Минобороны в You-Tube, штурмовики работали парой, удар был нанесен ракетным вооружением. Согласно данным объективного контроля, цель была уничтожена.После выполнения боевого задания российские штурмовики вернулись на аэродром базирования.Как говорится на брифингах Минобороны, оперативно-тактическая авиация России ежедневно наносит несколько десятков ударов по военной инфраструктуре Украины, уничтожая не только склады боеприпасов, но и узлы связи, пункты управления и скопления боевой техники противника. Показанный вылет лишь один эпизод ежедневной работы штурмовой авиации ВКС РФ.Отметим, что в последнее время российское военное ведомство довольно активно публикует видео по проведению спецоперации на территории Украины. В представленных роликах показывается работа истребительной, штурмовой и армейской авиации, нанесение ударов высокоточным оружием и применение простых вооружений. Накануне Миноброны показало применение ударного беспилотника и высокоточного снаряда "Краснополь".источник