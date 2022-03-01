Российский летчик сумел посадить штурмовик Су-25, повреждённый украинской зенитной ракетой

Российский летчик сумел посадить штурмовик Су-25, получивший повреждения в результате попадания украинской зенитной ракеты. Дотянуть до аэродрома ему помогли действия летчика второго Су-25, прикрывшего его собой от еще одной зенитной ракеты.Российское Минобороны опубликовало видео поврежденного штурмовика Су-25 ВКС РФ, сумевшего дотянуть до аэродрома базирования после поражения украинской ракетой. Как пояснили в военном ведомстве, пара Су-25 выполняла боевое задание по нанесению ударов по военной инфраструктуре Украины. Во время полета в штурмовик, идущий в паре ведомым, попала ракета ПЗРК, повредив двигатель. Однако летчик, оценив обстановку принял решение самолет не покидать, а попытаться дотянуть до аэродрома.В это время летчик ведущий машины подполковник Денис Литвинов, понимая, что самолет ведомого не выдержит повторного попадания зенитной ракеты, перестроился и прикрыл его корпусом своего штурмовика. Летчик вовремя заметил пуск второй ракеты и отстрелив тепловые ловушки, сумел отвести ракету ПЗРК в сторону.При приближении к аэродрому базирования летчик поврежденного штурмовика доложил об отказе систем управления и контроля самолета, после чего осуществил посадку, выполняя команды ведущего пары. Посадить поврежденную машину удалось без происшествий.(...) благодаря хладнокровным и умелым действиям летчика Дениса Литвинова удалось сохранить жизнь своему товарищу и боевой самолет, оба летчика представлены к государственным наградам", - говорится в сообщении Минобороны.источник