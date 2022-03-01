ВСУ заранее готовились к масштабному теракту в Донецке

ВСУ заранее готовилась к сегодняшнему массовому убийству мирных граждан в центре Донецка. Об этом сообщает сразу несколько телеграм-каналов, публикуя доказательства.Вчера украинскими спецслужбами в Телеграм была создана группа якобы «солдатских матерей», которую набили ботами и разбросали приглашения по остальным ресурсам, указывает ТК «Оперативные сводки».Задачей группы было вывести сегодня к 12:00 женщин в центр города к правительственному зданию. Выйти они должны были якобы, чтобы поинтересоваться о мобилизованных.Сегодня именно в 12:00 центр Донецка был обстрелян ВСУ, а над зданием правительства ДНР была сбита «Точка-У» кассетного типа. Некоторые эксперты считают, что по центру города был также нанесен удар из РСЗО.источник