Автобусных рейсов «Луганск — Станица Луганская — Луганск» будет больше. Новый график движения
Администрация Луганска увеличила число автобусных рейсов до поселка городского типа Станица Луганская. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
«Администрация города информирует об изменениях в графике движения автобусов маршрута № 452, курсирующих от кольца квартала 50-летия Октября до моста через реку Северский Донец у поселка городского типа Станица Луганская и в обратном направлении. Количество рейсов увеличено в связи с увеличением пассажиропотока», — говорится в сообщении.
Время отправления автобусов № 452 от кольца квартала 50-летия Октября:
8:00;
9:00;
10:00;
11:00;
12:00;
13:00;
14:00;
15:00;
16:15.
Время отправления автобусов № 452 от контрольного пункта въезда-выезда «Северский Донец»:
8:30;
9:30;
10:30;
11:30;
12:30;
13:30;
14:30;
15:45;
17:00.
В администрации добавили, что в расписании маршрута возможны изменения.
Новости Региона - Сегодня, 13:17 375
«Администрация города информирует об изменениях в графике движения автобусов маршрута № 452, курсирующих от кольца квартала 50-летия Октября до моста через реку Северский Донец у поселка городского типа Станица Луганская и в обратном направлении. Количество рейсов увеличено в связи с увеличением пассажиропотока», — говорится в сообщении.
Время отправления автобусов № 452 от кольца квартала 50-летия Октября:
8:00;
9:00;
10:00;
11:00;
12:00;
13:00;
14:00;
15:00;
16:15.
Время отправления автобусов № 452 от контрольного пункта въезда-выезда «Северский Донец»:
8:30;
9:30;
10:30;
11:30;
12:30;
13:30;
14:30;
15:45;
17:00.
В администрации добавили, что в расписании маршрута возможны изменения.
Новости Региона - Сегодня, 13:17 375
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