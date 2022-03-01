

«Администрация города информирует об изменениях в графике движения автобусов маршрута № 452, курсирующих от кольца квартала 50-летия Октября до моста через реку Северский Донец у поселка городского типа Станица Луганская и в обратном направлении. Количество рейсов увеличено в связи с увеличением пассажиропотока», — говорится в сообщении.



Администрация Луганска увеличила число автобусных рейсов до поселка городского типа Станица Луганская. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.Время отправления автобусов № 452 от кольца квартала 50-летия Октября:8:00;9:00;10:00;11:00;12:00;13:00;14:00;15:00;16:15.Время отправления автобусов № 452 от контрольного пункта въезда-выезда «Северский Донец»:8:30;9:30;10:30;11:30;12:30;13:30;14:30;15:45;17:00.В администрации добавили, что в расписании маршрута возможны изменения.Новости Региона - Сегодня, 13:17 375