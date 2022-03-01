Как выглядит сейчас территория Луганской ТЭС в Счастье. ФОТО



«Работы еще, как видите, много. Территория очень большая, но мы стараемся сделать это все как можно быстрее. Самое необходимое мы уже почти разминировали, где могут работать люди, проводить свет и так далее», — сказал он.



Часть территории Луганской теплоэлектростанции (ТЭС) в Счастье разминирована, начаты работы по восстановлению. Об этом пишет ЛИЦ.Как сообщает издание, на данный момент на территории ТЭС начали работать два трансформатора, запитанные, вероятно, со стороны Луганска, однако сама ТЭС пока не запущена.Сегодня, как сообщил в социальных сетях житель Счастья, вероятно работник ТЭС, территория ТЭС разминирована, станция возобновила свою работу.Официального подтверждения этой информации пока нет.Экономика - Сегодня, 14:20 101