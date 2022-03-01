В Кремле подтвердили, что спецоперация на Украине будет завершена только при реализации всех задач

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины будет завершена в заранее утвержденные сроки с реализацией всех запланированных задач. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В Кремле прокомментировали ход спецоперации на Украине. Отвечая на вопросы журналистов, Песков заявил, что все планы России по демилитаризации Украины будут реализованы в заранее утвержденные сроки и в полном объеме. Москва не намерена останавливаться на полпути. При этом Песков не стал называть сроки проведения операции, отметив, что эти данные вообще не озвучивались. Пропустил он и вопрос о том, доволен ли Путин ходом операции на Украине.В то же время он подтвердил, что спецоперацию Россия проводит и в дальнейшем будет проводить только собственными силами, привлечение других стран не планируется. По словам Пескова, Россия обладает собственным потенциалом, которого вполне хватает завершить спецоперацию. Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос о возможной помощи со стороны Китая, о которой заявил ряд западных СМИ.Кроме того, Москва не нуждается в подсказках американских стратегов, операции которых отличались своей безжалостностью. Песков напомнил журналистам об американских методах, применяемых в странах Ближнего Востока, Югославии, Афганистана и т.д. В отличие от американцев, не обращающих внимания на жертвы среди мирного населения, российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре. Еще в начале спецоперации Путин дал указание не штурмовать немедленно города, включая Киев, стараясь избежать многочисленных жертв среди мирного населения."Операция была спланирована именно с учетом этого обстоятельства", - добавил он.источник