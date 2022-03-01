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В«Вечером будет поздноВ»: Кадыров дал Мариуполю время, чтобы сдаться

Sergey Сегодня, 17:1537Новости
В«Вечером будет поздноВ»: Кадыров дал Мариуполю время, чтобы сдаться

Вооруженные силы Украины, которые находятся в Мариуполе, должны сдаться до вечера 14 марта. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале
«Еще раз призываю тех, кто находится в Мариуполе срочно сдаться, а то вечером будет поздно. Мы вам обеспечим безопасность. Вокруг и внутри Мариуполя 5 тысяч лучших наших чеченских бойцов. Сделайте хотя бы раз мужской шаг, ради мирных жителей и города. Еще раз говорю вечером будет поздно», — написал Кадыров.

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