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Минобороны России сообщило об успешной операции по разблокированию Мариуполя

root Вчера, 19:3057Новости
Минобороны России сообщило об успешной операции по разблокированию Мариуполя
Минобороны России сообщило об успешной операции по разблокированию Мариуполя

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что успешная операция по разблокированию Мариуполя позволила открыть гуманитарные коридоры и приступить к массовой эвакуации населения.
«Успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15:00 открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов», — сказал Мизинцев.
Также он заявил об уничтожении практически всех огневых точек неонацистов, которые были оборудованы в пригородных районах Мариуполя.
Кроме того, Мизинцев рассказал о ликвидации основных сил неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру Мариуполя.
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