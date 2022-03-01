МО: Украинские нацбаты начали отнимать деньги у зажиточных жителей Запорожья

Украинские националисты получив доступ к банковской информации в Запорожье, похищают зажиточных граждан и отбирают у них деньги якобы на нужды сил территориальной обороны, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.«В Запорожье боевики, захватив финансовые учреждения города, проводят проверки банковских счетов вкладчиков. Граждан, имеющих значительные финансовые накопления, похищают, насильно удерживают и, угрожая убийством, отнимают у них деньги якобы на нужды отрядов территориальной обороны», – цитирует РИА «Новости» Мизинцева.По его словам, мирные жители пытаются уехать из города самостоятельно, чтобы избежать насилия и произвола.«На блокпостах, контролируемых радикалами, людей задерживают, избивают, подвергают унижениям или вымогают последние ценности за беспрепятственный выход из города», – добавил генерал.Ранее Мизинцев заявил, что националисты заставляют вступать в их батальоны жителей Харькова, Одессы и Николаева в возрасте от 18 до 60 лет.