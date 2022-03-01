Подразделения армии ДНР и российского спецназа подавили почти все огневые точки националистов по периметру Мариуполя

Подразделения армии ДНР, участвующие в освобождении Мариуполя, сумели при поддержке подразделений спецназначения российской армии уничтожить почти все огневые точки неонацистов в пригороде Мариуполя и их силы в жилых кварталах по периметру города. Об этом сообщает российское Минобороны.Изменения обстановки в блокированном Мариуполе, действия ДНР и российского спецназа позволили выдавить украинских боевиков из пригородов, уничтожив огневые точки, после чего были открыты гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей. В городе началась массовая эвакуация жителей, которые ранее удерживались неонацистами.Для эвакуации прибыли 200 автобусов, первые 50 из которых уже вошли в город. Все пострадавшие и пожелавшие покинуть город жители будут доставлены в пункты временного размещения, где для них созданы все условия для комфортного проживания. Одновременно Минобороны оперативно формирует и отправляет в город колонны с гуманитарным грузом. Первая, в которую вошли 450 тонн медикаментов, продуктов, предметов первой необходимости, уже прибыла в Мариуполь."Успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15 часов открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов", — заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.Ранее появилась информация, что в Мариуполь переброшены подразделения чеченских силовиков в количестве около 5 тысяч человек, которые будут помогать подразделениям ДНР окончательно зачищать город от украинских неонацистов.источник