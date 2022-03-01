Раскрыты цели ВСУ по обстрелу Донецка: получены данные с ноутбука боевиков



"Для ударов тактическим ракетным комплексом "Точка-У" в центре столицы нашей Республики были спланированы Дом правительства, радиотелевизионный передающий центр и Республиканский военкомат", — сообщило ведомство в своём Telegram-канале.



Ноутбук украинских боевиков заполучила Народная милиция ДНР, на нём оказались данные о целях удара ракеты "Точка-У", которая 14 марта была сбита над центром Донецка, 20 человек погибли в результате атаки со стороны националистов.Отмечается, что обстрел города производился националистами 19-й ракетной бригады ВСУ.Ранее стало известно, что ВФУ обстреляли центр Донецка. Над городом сбили ракету "Точку-У", её обломки рухнули на автомобиль и автобус на улице Университетской. В Минобороны РФ заявили, что националисты намеренно ударили ракетой "Точка-У" по мирному населению. В результате подрыва ракеты 20 человек погибло, ещё 28, в том числе дети, получили тяжёлые ранения.источник