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Раскрыты цели ВСУ по обстрелу Донецка: получены данные с ноутбука боевиков

Sergey Вчера, 21:1539Новости
Раскрыты цели ВСУ по обстрелу Донецка: получены данные с ноутбука боевиков

Ноутбук украинских боевиков заполучила Народная милиция ДНР, на нём оказались данные о целях удара ракеты "Точка-У", которая 14 марта была сбита над центром Донецка, 20 человек погибли в результате атаки со стороны националистов.

"Для ударов тактическим ракетным комплексом "Точка-У" в центре столицы нашей Республики были спланированы Дом правительства, радиотелевизионный передающий центр и Республиканский военкомат", — сообщило ведомство в своём Telegram-канале.

Отмечается, что обстрел города производился националистами 19-й ракетной бригады ВСУ.
Ранее стало известно, что ВФУ обстреляли центр Донецка. Над городом сбили ракету "Точку-У", её обломки рухнули на автомобиль и автобус на улице Университетской. В Минобороны РФ заявили, что националисты намеренно ударили ракетой "Точка-У" по мирному населению. В результате подрыва ракеты 20 человек погибло, ещё 28, в том числе дети, получили тяжёлые ранения.
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