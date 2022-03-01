Минсельхоз РФ подготовил документ о временном запрете экспорта зерновых на фоне 10-летнего антирекорда их запасов в мире

На фоне известий о продолжающемся стремительном росте цен на зерновые на мировом рынке стало известно о том, что министерство сельского хозяйства РФ подготовило документ, предусматривающий введения временного запрета на продажу за рубеж пшеницы, ржи, ячменя и других культур, включая кукурузу.Как сообщается, запрет на экспорт зерновых может быть введён уже завтра и продлится как минимум до 30 июня – на время посевной кампании в РФ.Известия о том, что Минсельхоз может ввести запрет на поставки зерновых за рубеж, пришли на фоне известий об антирекорде по запасам пшеницы и кукурузы в «закромах» мирового рынка. На сегодняшний день эти запасы составляют менее 58 млн тонн. Это антирекорд с начала 2012 года. Таких объемов зерновых в мире, если из поставок выпадут, например, Россия и Украина, хватит максимум на 3-4 недели.На текущий момент цены на пшеницу в мире составляют около 400 долларов за тонну. Если переводить это в рубли по текущему официальному курсу ЦБ РФ, то за кг пшеницы на мировом рынке просят более 46 рублей. При этом цены на зерновые продолжают расти.Также известна статистика поставок зерновых из РФ на мировой рынок и объёмов внутренней обеспеченности. Известно, что запасы зерна в стране составляют около 151% от годового потребления. Одновременно с этим известно, что Россия с 1 июля по 10 марта продала за рубеж 23 млн тонн зерна, что на треть меньше показателей предыдущих сезонов. Экспорт ячменя рухнул почти на 35%.При этом отмечается, что продажа зерна по отдельным квотам всё же будет разрешена. О параметрах квот пока не говорится.источник