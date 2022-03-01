НМ ДНР начала подавление украинских вооружённых формирований к западу от Донецка с фронта и флангов

Из Донецкой Народной Республики приходят сообщения о том, что Народная милиция ДНР при поддержке со стороны российских войск начала подавление обороны украинских вооружённых формирований к западу и северо-западу от Донецка.По последним данным, подразделения республиканских войск после мощной артподготовки начали продвижение в направлении позиций украинской группировки, сосредоточенной по линии Авдеевка – Первомайское - Марьинка.Основные силы украинских войск попали в оперативное окружение. По самым скромным оценкам, к западу от Донецка находится до 4-х бригад (в численном эквиваленте) противника.Как сообщается, впервые с начала российской военной спецоперации удары по этой группировке ВСУ и нацбатов наносятся с нескольких направлений. Это атаки с флангов и ведение огня непосредственно во фронт. Такая тактика не позволяет войскам украинского режима сосредоточиться на одном направлении. Приходится предпринимать попытки к перераспределению сил, что играет не в пользу нацбатов и ВСУ.Постоянное артиллерийское воздействие на украинские позиции с флангов и во фронт, в том числе с применением САУ, приводит к тому, что на выстроенных линиях, с которых последние 7 с лишним лет осуществлялись обстрелы Донецка и Горловки, сводят к минимуму огневой потенциал противника.Сегодня же над Донецком появлялась российская штурмовая авиация. По некоторым данным, она тоже используется при нанесении ударов по позициям нацбатов и ВСУ к западу от столицы ДНР.Основная задача на первом этапе - отодвинуть позиции войск украинского режима от Донецка. На следующем этапе - уничтожить остатки в образовавшемся котле.источник