Кадыров обратился к бросившему Путину В«вызовВ» Илону Маску и назвал его Илоной
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Илоной бросившего президенту России Владимиру Путину «вызов» американского предпринимателя Илона Маска. Обращение Кадырова опубликовано в его Telegram-канале.
Он отметил, что Маску нельзя тягаться с Путиным из-за разных весовых категорий.
«Ты в красном углу ринга — бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем — мировой политик, стратег, гроза Запада и США», — объяснил глава республики.
По словам Кадырова, президент России будет выглядеть не по-спортивному, если будет бить более слабого противника.
«Поэтому тебе надо подкачаться, чтобы из нежной Илоны стать брутальным Илоном», — заявил глава Чечни, после чего предложил Маску пройти подготовку в нескольких центрах региона.
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