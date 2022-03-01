Этой ночью ожидается сильный мороз. Днем снег. В ближайшие дни еще похолодает



«С 21:00 14 марта до 21:00 15 марта на территории Луганщины будет облачно, местами слабый снег, мокрый снег. Ночью и утром местами туман, гололедные отложения. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от минус 3 до плюс 2 градусов», — прогнозируют синоптики.



Температура воздуха на Луганщине 15 марта будет колебаться от 7 градусов мороза ночью до 2 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 4-6 градусов, днем — от нуля до 2 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 5-7 градусов ниже нуля ночью и от нуля до 2 градусов ниже нуля днем.Такая же температура ожидается в Перевальске, Стаханове и Первомайске.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни временами ожидаются небольшие осадки, понижение температуры воздуха на 3-5 градусов. Погода в Луганске - Сегодня, 20:00 179