Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Луганске начался постепенный рост курса рубля.

bot Сегодня, 05:1538Новости
В Луганске начался постепенный рост курса рубля.
Госбанк информирует, что с 15 марта 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
115,1963 рубля
1 ЕВРО
127,2343 рубля
10 украинских гривен
27,0000 рубля
Курс основных валют в Луганске перед выходными был следующим:
1 доллар США
116,7517 рубля
1 ЕВРО
128,9523 рубля
10 украинских гривен
27,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 04:00 122

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: