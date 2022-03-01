В Луганске начался постепенный рост курса рубля.
Госбанк информирует, что с 15 марта 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
115,1963 рубля
1 ЕВРО
127,2343 рубля
10 украинских гривен
27,0000 рубля
Курс основных валют в Луганске перед выходными был следующим:
1 доллар США
116,7517 рубля
1 ЕВРО
128,9523 рубля
10 украинских гривен
27,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 04:00 122
1 доллар США
115,1963 рубля
1 ЕВРО
127,2343 рубля
10 украинских гривен
27,0000 рубля
Курс основных валют в Луганске перед выходными был следующим:
1 доллар США
116,7517 рубля
1 ЕВРО
128,9523 рубля
10 украинских гривен
27,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 04:00 122
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