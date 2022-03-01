Агенты СБУ попытались попасть в Мариуполь с гуманитарной церковной колонной

Доставка гуманитарной помощи в Мариуполь и эвакуация из города в Запорожье сорвались из-за лиц, «подсевших» по дороге, сообщил организатор колонны митрополит Запорожский и Мелитопольский (УПЦ) Лука.Митрополит заявил, что «доброе дело происходит с искушениями», причем «искушения создают граждане Украины». «Во время следования нашей колонны подсаживались к нам», – приводит его слова РИА «Новости».Как пояснил митрополит, «в связи с этими людьми возникали проблемы у колонны, проблемы с прохождением контроля» со стороны российских войск. Он заявил: «С Божьей помощью и по милости Божьей мы эти проблемы решаем».При этом источники сообщают, что в колонну под видом журналистов подсели агенты Службы безопасности Украины. Они хотели попасть в Мариуполь, по дороге изучив российские блокпосты и позиции.