Советник в офисе Зеленского заявил о возможных сроках заключения мирного соглашения с Россией

Выступающий в роли одного из украинских ньюсмейкеров советник в офисе президента Украины Алексей Арестович заявил о сроках подписания мирного соглашения с Российской Федерацией. Пользуясь сбивчивой риторикой, Арестович заявил, что сейчас наблюдается так называемая «вилка».По словам советника Зеленского, сроком подписания мирного соглашения «с отводом войск и всем остальным» может быть «неделя-две». Если в течение этого договорённости достигнуты не будут, то «тогда уже может состояться в начале мая или до конца мая».Арестович заявил, что во втором случае будут продолжаться «попытки повоевать».Такие заявление советник в офисе главы киевского режима сделал на фоне очередного раунда российско-украинских переговоров. На этот раз проходил он в видеоформате. Известно о том, что раунд продолжится сегодня – 15 марта. Об этом сообщили представители переговорных групп.Напомним, что российская сторона выдвинула в адрес киевского режима несколько основных требования. Среди прочего это признание Крыма и Донбасса, предоставление русскому языку на Украине статуса второго государственного, денацификация – законодательный запрет деятельности радикальных националистических формирований, гарантированное обеспечение нейтрального статуса. Ранее украинская сторона эти требования отвергала.Накануне Виктор Янукович, свергнутый в результате госпереворота президент Украины, заявил, что общался с «окружением Зеленского» и предлагал тому компромисс, в том числе по вопросу Донбасса. Но, как заявил Янукович, Зеленский отказался.источник