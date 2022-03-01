В Китае заявили, что конфликт на Украине будет иметь ограниченное влияние на Пекин

«Но несмотря на эти проблемы, мы также должны обратить внимание, что у нас еще есть достаточно много благоприятных условий для обеспечения энергоснабжения внутри страны», — пояснил Фу Линхуэй.

Официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй заявил, что влияние конфликта на Украине на Китай будет носить ограниченный характер, так как доля России и Украины во внешней торговле Китая довольно мала. Его слова приводит РИА «Новости».При этом он отметил, что влияние геополитических изменений на мировые цены на сырьевые товары довольно очевидно.Ранее глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил, что Пекин призывает международное сообщество оказывать содействие переговорам России и Украины для скорейшего урегулирования ситуации.