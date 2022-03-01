фото "КП"Сотрудниками Управления по борьбе с экстремизмом и организованной преступностью МВД ЛНР была получена информация о том, что бывший депутат Станично-Луганского районного совета Наталья Журбенко была пособником националистических батальонов, вела пропагандистскую деятельность, организовывала митинги в поддержку Украины.По месту жительства женщины было обнаружено множество пропагандистской националистической литературы: книги, брошюры, выпуски комиксов, детские книги. Различная атрибутика как укропатриотической, так и прямо националистической направленности. Во главе всего флаги националистов «Правого сектора» и, конечно же, хозяев современной Украины – США и Евросоюза.Как рассказали соседи, Украину Журбенко не только любит, но и заставляет любить ее всех остальных. А для несогласных подготовлены клеймо – наклейки на дома и ворота «Здесь живет пособник оккупанта».По словам свидетелей, Наталья Журбенко сотрудничала с СБУ и принимала активное участие в вербовке гражданских лиц.Помимо депутатства была руководителем луганского представительства всеукраинской общественной организации «Союз участников, ветеранов и инвалидов АТО». Через эту организацию активно сотрудничала с националистическими батальонами, занималась гуманитарной помощью. Однако найденные у нее дома большие партии просроченных медикаментов, просроченного детского питания, большое количество предметов личной гигиены, детской одежды и игрушек наводят на мысль, что гуманитарная помощь была лишь прикрытием для того, чтобы набивать собственные карманы и банковские счета. Получая денежную помощь, она пересылала деньги родственникам, использовала их на собственные нужды.Сейчас Наталья Журбенко, как и все представители украинской власти, поспешно выехала из Станицы Луганской. В настоящее время сотрудниками полиции Луганской Народной Республики устанавливается ее местонахождение.