ЕАЭС и Китай предлагают новую международную валютную систему, а Псаки заявляет о В«сокрушенной США российской экономикеВ»

В нашей стране и за рубежом комментируют слова официальной представительницы Белого дома Джен Псаки, высказанные по поводу американских действий в адрес России в ходе брифинга. По словам Псаки, администрация США «сокрушила российскую экономику».Пресс-секретарь администрации Байдена, комментируя ситуацию, заявила, что на Россию оказано «сокрушительное экономическое давление» на фоне «военной и гуманитарной поддержки украинцев».Псаки:Мы дали Украине все возможности для того, чтобы они сопротивлялись гораздо дольше того, на что рассчитывали в Кремле.После этих заявлений Джен Псаки в самих США припомнили известные заявления Барака Обамы в бытность его главой американского государства. Напомним, что во время своего президентства Обама заявлял о «порванной в клочья российской экономике». Комментируя заявления Псаки, американские эксперты на Fox News отметили, что «если российская экономика сокрушена так же, как при Обаме, то это не сулит ничего хорошего самим США и ближайшим союзникам, не говоря уже об Украине». Отмечается, что в администрации Байдена возникают вопросы относительно того, как теперь взаимодействовать с экономикой Украины – страны, до 30% территории которой уже находится под российским контролем.На таком фоне стало известно о том, что страны Евразийского экономического союза и Китай приняли решение о возможном создании единой международной валютной системы с денежной единицей, стоимость которой рассчитывалась бы на основании средневзвешенных курсов валют стран-участниц и биржевой стоимости основных товаров в международной торговой системе. Итоговый проект по созданию такой валюты будет представлен уже в текущем месяце.Создание такой валюты способно привести как минимум к серьёзному снижению влияния долларовой системы в мировой экономике. Плюсом разрабатываемой ЕАЭС, куда входит Россия, и КНР новой международной валютной системы является то, что предполагаемая к созданию новая валюта в отличие от доллара США будет обеспечиваться реальными товарными активами, а не упираться в политические диктат и долговые ямы.источник