«Мы можем еще больше увеличивать потребление низкоуглеродной энергии и продолжать вести мир за собой — вперед к углеродной нейтральности. Мы можем снизить непосильные счета, которые выставляются домохозяйствам и предприятиям по всей стране», — заявил премьер.

Запад столкнется с трудными временами после отказа от российских энергоносителей и перехода на возобновляемые источники энергии. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в своей статье для газеты The Daily Telegraph.Он отметил, что отвыкать миру от российских нефти и газа будет чрезвычайно тяжело. Но Джонсон подчеркнул, что это возможно.По его словам, нормализация отношений с Россией после событий 2014 года и наращивание объемов поставок энергоносителей из РФ стали ошибкой.источник