Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 15.03.2022

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 11 обстрелов по 5 населенным пунктам", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНРЗаглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.htmlГруппа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass- Лента военных событий в Новороссии за 13.03.202209:35Уточняется, что под огонь ВСУ попали населенные пункты Донецк, Пантелеймоновка и Михайловка.По Пантелеймоновке боевики Киева выпустили шесть мин калибром 120 мм. Огонь был открыт в 8:10 со стороны Верхнеторецкого.В 8:30 был обстрелян район Михайловки, выпущено семь мин калибром 120 мм. Огонь ВСУ вели со стороны населенного пункта Троицкое.В 08:57 со стороны Марьинки ВСУ выпустили четыре мины калибром 120 мм по Петровскому району Донецка.09:00Украинские боевики ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Он призвал жителей, по возможности, спуститься в подвалы или укрытия.08:3508:25Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В результате обстрелов в поселке городского типа Калиново получили ранения два мирных жителя, повреждены жилые дома и линия электропередачи. В Первомайске получил повреждения ясли-сад.