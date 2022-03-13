Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 15.03.2022
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass
- Лента военных событий в Новороссии за 13.03.2022
09:35 Представительство ДНР в СЦКК сегодня утром зафиксировало три обстрела территории ДНР
Уточняется, что под огонь ВСУ попали населенные пункты Донецк, Пантелеймоновка и Михайловка.
По Пантелеймоновке боевики Киева выпустили шесть мин калибром 120 мм. Огонь был открыт в 8:10 со стороны Верхнеторецкого.
В 8:30 был обстрелян район Михайловки, выпущено семь мин калибром 120 мм. Огонь ВСУ вели со стороны населенного пункта Троицкое.
В 08:57 со стороны Марьинки ВСУ выпустили четыре мины калибром 120 мм по Петровскому району Донецка.
09:00 В ДНР сообщили об обстреле Донецка
Украинские боевики ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Он призвал жителей, по возможности, спуститься в подвалы или укрытия.
08:35 Сотрудники МВД ЛНР разыскивают работавшую на СБУ пособницу нацбатальонов из Станицы
08:25 Киевские силовики 11 раз за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР.
Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 11 обстрелов по 5 населенным пунктам", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов в поселке городского типа Калиново получили ранения два мирных жителя, повреждены жилые дома и линия электропередачи. В Первомайске получил повреждения ясли-сад.
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