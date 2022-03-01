Боевики В«АзоваВ» обстреляли машину с покидавшими Мариуполь людьми

«Мы хотели вернуться уже назад, но начали стрелять. С двух сторон. Украинцы. Батальон «Азов» стрелял. Мы были на гражданской машине. На ней было написано «Дети». Белые веревки. Тряпки висели. Начали стрелять сильно. Сначала не попали и не ранили. А потом, когда ранили, муж упал на пол, открыл дверь и говорит: «Не стреляйте, пожалуйста! Дети раненые! Ранило детей!» И жену, кричит, ранило, пожалуйста, не стреляйте», – передает РИА «Новости» ее слова.

Боевики украинского националистического полка «Азов» обстреляли машину с детьми и взрослыми, которые пытались выехать из Мариуполя, поделилась пострадавшая местная жительница.По ее словам, она с мужем и двумя детьми находились в автомобиле, когда по ним открыли огонь на поражение.Очевидец произошедшего вспомнила, что боевики собирались выстрелить в машину из крупнокалиберного оружия. «Они достали такую большую... Не знаю что это... Хотели из нее в машину выстрелить. Я взяла детей, вывела на дорогу, чтобы показать – пожалуйста, не надо, дети. Я кричала, и дети кричали», – рассказала собеседница агентства Елена.Женщина добавила, что боевики подозвали их и спросили, куда они направляются и знают ли, кто там находится.«Вы что, сюда на смерть пришли? Сейчас, говорит, тебя и жену твою положим здесь, а детей заберем!» Дети плакали сильно, просили: «Не стреляйте!» Они сказали: «Быстро идите туда!» – и показывают в сторону Сартаны. «Мы вам время даем! Бегите!» Как к нелюдям к нам. И мы пошли, бежали», – рассказала женщина.Тем временем украинские войска ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка.А в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские войска в 08.10 обстреляли поселок Пантелеймоновка.Александра Юдина