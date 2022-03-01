Это лицемерие и подлость

Вот эту девушку, которая выбежала в студию Первого канала с плакатом "Нет войне. Вам всё врут!" не надо в кутузку.Устройте ей бесплатный тур по Донбассу. Покажите Донецк, пусть поговорит с людьми, которые восемь лет не хотят войны, а она, сука, к ним всё ломится и ломится, причём с украинской стороны.Пусть погуляет на Аллее Ангелов, пусть сходит на кладбище и подсчитает, сколько могил прибавилось с 2014 года, могил людей, которые, судя по годам рождения, могли бы жить и жить.Сводите её в морг, покажите тела тех, кто погиб сегодня, их страшные рваные раны и застывшие в ужасе лица.Только сделайте так, чтобы смотрела подольше, не отводя к глаза. Может быть, даже придётся девушку немного придержать, чтобы не убежала, но ничего страшного. Потерпит.Такой тупой пацифизм надо лечить. Да и не пацифизм это вовсе.источник