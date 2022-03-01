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Пандемия COVID-19 не закончилась. За сутки от ковида умерло 11 человек

bot Сегодня, 12:0052Новости
Пандемия COVID-19 не закончилась. За сутки от ковида умерло 11 человек
Луганские медики за сутки зарегистрировали в регионе 11 летальных случаев от COVID-19. Об том сообщила пресс-служба Минздрава .

«Зарегистрировано 11 летальных случаев», — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии медики зарегистрировали 3 403 случая смерти пациентов, у которых диагностирован коронавирус. Красота и здоровье - Сегодня, 11:00 1

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