Пандемия COVID-19 не закончилась. За сутки от ковида умерло 11 человек





«Зарегистрировано 11 летальных случаев», — говорится в сообщении.



Таким образом, с начала пандемии медики зарегистрировали 3 403 случая смерти пациентов, у которых диагностирован коронавирус. Красота и здоровье - Сегодня, 11:00 1 Луганские медики за сутки зарегистрировали в регионе 11 летальных случаев от COVID-19. Об том сообщила пресс-служба Минздрава .Таким образом, с начала пандемии медики зарегистрировали 3 403 случая смерти пациентов, у которых диагностирован коронавирус. Красота и здоровье - Сегодня, 11:00 1

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