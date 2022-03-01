В Луганске открыли движение поездов до Старобельска и Станицы Луганской



«Работниками Луганской железной дороги уже осмотрен участок пути Огородный — Старобельск, по которому разрешено движение поездов с установленной скоростью», — говорится в сообщении.





«На станции Кондрашевская по второму пути проведена смена 40 деревянных шпал, на перегоне Кондрашевская — Кондрашевская-Новая заменено 205 шпал. Обследован участок пути Кондрашевская-Новая — Огородный, на котором выполнена выправка, перешивка и рихтовка пути, добивка костылей на участках после смены шпал», — уточнили на предприятии.

