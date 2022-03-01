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В Луганске открыли движение поездов до Старобельска и Станицы Луганской

bot Сегодня, 12:0059Новости
В Луганске открыли движение поездов до Старобельска и Станицы Луганской
Работники предприятия «Луганская железная дорога» после осмотра участка пути Огородный-Старобельск разрешили движение поездов по нему. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Работниками Луганской железной дороги уже осмотрен участок пути Огородный — Старобельск, по которому разрешено движение поездов с установленной скоростью», — говорится в сообщении.

Так же сообщается, что специалисты ЛЖД выполнили восстановительные работы на перегоне Луганск — Станица Луганская.

«На станции Кондрашевская по второму пути проведена смена 40 деревянных шпал, на перегоне Кондрашевская — Кондрашевская-Новая заменено 205 шпал. Обследован участок пути Кондрашевская-Новая — Огородный, на котором выполнена выправка, перешивка и рихтовка пути, добивка костылей на участках после смены шпал», — уточнили на предприятии.

Как ранее информировал журналисты, что специалисты восстановили железнодорожную ветку, соединяющую Луганск с поселком городского типа Станица Луганская. Новости Региона - Сегодня, 10:24 233

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