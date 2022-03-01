Из-за аварии на водоводе часть Луганска осталась без воды
«Лугансквода» приостановила подачу воды части Каменнобродского района Луганска из-за ремонтных работ на водоводе. Об этом сообщила пресс-служба Южного управления «Луганскводы».
«С 09:30 (15 марта) в связи с аварийно-восстановительными работами на водоводе диаметром 400 мм прекращена подача воды на улицы Артема, Рудя, Кожухаря, Ковпака, Добролюбова и переулки Писарева, Гвоздильный, Зенитный», — говорится в сообщении.
В управлении уточнили, что после устранения аварийной ситуации подача воды возобновится в прежнем объеме.
Удобный город - Сегодня, 10:20 124
«С 09:30 (15 марта) в связи с аварийно-восстановительными работами на водоводе диаметром 400 мм прекращена подача воды на улицы Артема, Рудя, Кожухаря, Ковпака, Добролюбова и переулки Писарева, Гвоздильный, Зенитный», — говорится в сообщении.
В управлении уточнили, что после устранения аварийной ситуации подача воды возобновится в прежнем объеме.
Удобный город - Сегодня, 10:20 124
Метки: {keywords}