Из-за аварии на водоводе часть Луганска осталась без воды



«С 09:30 (15 марта) в связи с аварийно-восстановительными работами на водоводе диаметром 400 мм прекращена подача воды на улицы Артема, Рудя, Кожухаря, Ковпака, Добролюбова и переулки Писарева, Гвоздильный, Зенитный», — говорится в сообщении.



«Лугансквода» приостановила подачу воды части Каменнобродского района Луганска из-за ремонтных работ на водоводе. Об этом сообщила пресс-служба Южного управления «Луганскводы».В управлении уточнили, что после устранения аварийной ситуации подача воды возобновится в прежнем объеме.Удобный город - Сегодня, 10:20 124