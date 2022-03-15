В Луганске с 1 марта установили ежемесячную доплату к пенсии



«С целью повышения уровня пенсионного обеспечения получателей пенсий , размер пенсионных выплат которых менее 7884,86 рос. руб. (Семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре российских рубля 86 коп.), ежемесячную доплату к пенсионным выплатам до указанной суммы, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — говорится в документе.



В Луганске правительство своим постановлением «Об увеличении размера пенсионных выплат» установило ежемесячную доплату к пенсии лицам, получающим менее 7885 руб.Постановление вступает в силу 20 марта и применяется с 1 января 2022 года.Ранее сообщалось, что размер минимальной пенсии в Луганске с 1 января 2022 года увеличится на 20% и составит 7 885 руб. Средняя пенсия с 1 января 2022 года составляет 12,5 тыс. руб.Новости Региона - Сегодня, 10:15 681