Сегодня на Луганщине гуманитарного коридора для автобусов нет. Но будет эвакуационный поезд



Как говорится в сообщении, из-за непрекращающихся боевых действий и не соблюдения режима тишины, эвакуация мирного населения автобусами невозможна.

«Обстрелы не утихают. Вчера эвакуация автобусами из Попасной проходила во время боя в городе. Рисковать нашими мы не можем!», — сказано в сообщении.

Однако, сегодня ожидается очередной эвакуационный поезд для жителей Луганщины. Ориентировочное время отправления — 14:00 из Новозолотарёвки. Далее — пересадка на поезда в Донецкой области.

Организован подвоз от БФ «Восток-СОС» из Северодонецка и Рубежного. Новости Региона - Сегодня, 10:00 205 Режима тишины нет, сегодня гумкоридора не будет, — говорится в сообщении ЛОГА в Телеграм.Как говорится в сообщении, из-за непрекращающихся боевых действий и не соблюдения режима тишины, эвакуация мирного населения автобусами невозможна.«Обстрелы не утихают. Вчера эвакуация автобусами из Попасной проходила во время боя в городе. Рисковать нашими мы не можем!», — сказано в сообщении.Однако, сегодня ожидается очередной эвакуационный поезд для жителей Луганщины. Ориентировочное время отправления — 14:00 из Новозолотарёвки. Далее — пересадка на поезда в Донецкой области.Организован подвоз от БФ «Восток-СОС» из Северодонецка и Рубежного. Новости Региона - Сегодня, 10:00 205

Метки: {keywords}