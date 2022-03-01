Сегодня на Луганщине гуманитарного коридора для автобусов нет. Но будет эвакуационный поезд
Режима тишины нет, сегодня гумкоридора не будет, — говорится в сообщении ЛОГА в Телеграм.
Как говорится в сообщении, из-за непрекращающихся боевых действий и не соблюдения режима тишины, эвакуация мирного населения автобусами невозможна.
«Обстрелы не утихают. Вчера эвакуация автобусами из Попасной проходила во время боя в городе. Рисковать нашими мы не можем!», — сказано в сообщении.
Однако, сегодня ожидается очередной эвакуационный поезд для жителей Луганщины. Ориентировочное время отправления — 14:00 из Новозолотарёвки. Далее — пересадка на поезда в Донецкой области.
Организован подвоз от БФ «Восток-СОС» из Северодонецка и Рубежного. Новости Региона - Сегодня, 10:00 205
Как говорится в сообщении, из-за непрекращающихся боевых действий и не соблюдения режима тишины, эвакуация мирного населения автобусами невозможна.
«Обстрелы не утихают. Вчера эвакуация автобусами из Попасной проходила во время боя в городе. Рисковать нашими мы не можем!», — сказано в сообщении.
Однако, сегодня ожидается очередной эвакуационный поезд для жителей Луганщины. Ориентировочное время отправления — 14:00 из Новозолотарёвки. Далее — пересадка на поезда в Донецкой области.
Организован подвоз от БФ «Восток-СОС» из Северодонецка и Рубежного. Новости Региона - Сегодня, 10:00 205
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