О В«вечной ненавистиВ»

Не изображая из себя специалиста в политологии и стратегии современной войны, решусь все-таки высказать одну мысль. С начала военной операции на Украине в разговорах и чатах сталкиваюсь с таким мнением: «Россия устроила на Украине войну, и теперь ее население русским не простит этого никогда». Первый тезис не выдерживает простейшей критики, войну устроили наши оппоненты еще в 2014 году. Ни сама Украина, ни ее сюзерен – США, не считают происходящее сейчас собственно «войной». Зеленский ее России не объявлял, Вашингтон официально не признавал. Просто «военная операция», при которой объемы прокачки газа по территории укрорейха в Европу вышли на максимальные показатели.Все ясно понимают, что идет большая чистка нацистского анклава прямо посреди Европы, точно ТАКОГО же, коим являлись бармалейские анклавы в Сирии. Разница лишь в том, что на Ближнем востоке «боевой неликвид» Запада формировался на базе религиозного экстремизма, а на Диком поле – экстремизма национального. Вот и вся «половая разница». Дело для людей в высоких кабинетах предельно обыденное, так как там заседают лютые прагматики.Что касается второго тезиса, о «вечной ненависти»… В данный момент повсеместно кипят возмущенные мозги, скрипят разной крепости зубы, сжимаются различных ттх кулаки. Эмоции перехлестывают, слезы льются. Это на местах, в Диком поле и его виртуальных окрестностях. А там, где принимаются серьезные решения, все тихо-спокойно. В России сейчас у Власти находятся тоже абсолютно прагматичные люди. Причем, по профессии и воспитанию; не клоуны, не профессиональные революционеры, не системные политики. А спецслужбисты. Что крайне важно, так как ими все уже лет 20 как просчитано и учтено. Даже эта самая «ненависть на-века». И проходит она по списку где-то в середине общего текста, в лучшем случае. Естественно, фактор учитывается, именно поэтому ВС РФ и корпуса ЛДНР ценой гибели своих бойцов стараются максимально беречь жизни простых украинцев. Бандеровцы же, в ответ, как и полагается истинным бармалеям играют от обороны, прячась за «живыми щитами», как делали их подельники в Сирии, Ливии, Косово, Ираке и проч. И кстати, хозяева-американцы, повсеместно создающие «зеленые зоны» оккупационной администрации чужих городов именно в жилых кварталах. Так что, местные, на себе прочувствовавшие «нежную заботу» со стороны официальных нациков и ВСУ-нациков быстро соображают на чьей стороне лучше находиться, личный опыт, все ж таки. Но, допустим, кто-то собирается «ненавидеть вечно». Что тут сказать. В Истории подобное случалось уже многократно; не полезем в дебри веков, рассмотрим близкий нам 20-й век.Нацистская накачка населения 3-го Рейха в разы превышала оную на нынешней Украине. Всех антифашистов к 1945 году вырезали подчистую. Ведомство Геббельса и гестапо работали намного эффективнее укробеспеки и СМИ. И что? 70 миллионов немцев трудами трех стран-победительниц денацифицировали всего за 4 года! На Украине же сейчас проживает максимум миллионов 28, из которых достаточно большое количество пророссийских персон, просто пока опасающихся репрессий со стороны нацистов. Американская концепция денацификации была разработана еще в 1943 году при участии собственно немецких мыслителей, знающих менталитет сородичей. Уже к маю 1945 года имелись списки особо опасных личностей в 250.000 персон. Советам идея понравилась, и во всех 3-х зонах оккупации (советской, американской и британской) организовали 545 трибуналов, с 22.000 сотрудников (в каждый трибунал входило на всякий случай 4 комиссара от стран-победительниц). Каждый немец от 18 лет подлежал разработке. Для начала он заполнял анкету на 131 пункт, далее – в зависимости от персонажа, подозреваемые делились на 5 категорий. Главные виновные (вышка); виновные (пожизненное или срок больше срока дожития); незначительно виновные (сроки, поражение в правах); попутчики (то же самое, но мягче); невиновные. К 1948 году через эти жернова из 17 миллионов потенциально неблагонадежных прошло 13,5 миллионов. И немцы дружно прокляли свое нацистское прошлое, после чего принялись безостановочно каяться. Вернее, платить и каяться, что прописали даже в Конституции.При этом после обработке силами СССР, ГДР стала даже не просто денацифицированной страной, а единственным в Мире Антифашистским государством! Так что, оказалась САМЫМ верным соратником СССР во все времена, и даже будучи преданной советской партноменклатурой, не отринула повсеместно идеалы Вольфа и Хонеккера. Можно спросить об этом современных «осси».Страну исступленных фанатиков-милитаристов, Японию, янки переформатировали абсолютно лет за 10. Начисто отбив охоту к выражению даже собственных мыслей, доведя «страну без Армии» до того, что Император Акихито в 2019 году официально принес извинения возлюбленным США за то, что его предки вели себя настолько гадко, что вынудили добрых штатников врезать по ним ядерными бомбами.В России во время 1-ой и 2-ой чеченских войн отношение нохчей к Империи можно даже не сравнивать с сегодняшней ситуацией на Окраине. Массовая ваххабитская накачка, рассказы стариков о депортации, героизация образа «вольного абрека» вскружили лихие головы чеченской молодежи. Плюс все это полировалось легкими деньгами с грабежа рухнувшей в дикий капитализм Страны. После победы России ситуация не шибко улучшилась, хотя имперские батальоны и втоптали в грязь лихие орды борцов за «свободу». Тогда, практически в КАЖДОЙ семье имелись погибшие на войне с урусами, а Чечня – это вам не полугламурная Страна Миллионников, не помнящая родства. Это – объединение семейных кланов, тейпов, в которых любой может назвать своих предков до «седьмого колена», где и с кем они сражались. И вот этот крепкий орешек Россия смогла за какие-то 15 лет переформатировать из скопища пассионариев-абреков в легион, как они себя называют, «боевой пехоты Владимира Путина». В котором гордятся теперь не лихими ночными грабежами, а принадлежностью к ордену верных рыцарей Империи, действующих при этом в полном соответствии с суннитскими традициями в Исламе.Может ли, территория фронтира, окраина, население которой столетиями подстраивалось под копья, ятаганы и штыки Польши, России, Австро-Венгрии, Турции, города которой встречали все входящие в них армии цветами, ненавидеть ВЕЧНО? Если за окном не маячит тень беспредельщика-нациста и «башни» тоталитарных СМИ выключены? Если новая Власть снижает тарифы и прощает старые долги банкам? Сильно в этом сомневаюсь. Согласен, в 40-е переформатирование занимало много времени, так как ломалась кондовая психология сельских жителей. Теперь же городское население меняет свое мнение на диаметрально противоположное очень быстро. Простой пример – люди, которые лет 50 ходили парадом с красными флагами, и чтили ветеранов Великой Отечественной, в массе своей изменились всего за десяток лет просмотра «правильного» зомбоящика. Весь вопрос в том, в чьих руках этот зомбоящик. И в чьих руках холодильник.Что касается «непримиримых», а вернее тех, на кого имеется солидное досье у русских спецслужб, то они просто аннигилируются. Да, не сразу. Но, по историческим меркам достаточно быстро, ведь о каждом из них «органы» знают сейчас ВСЕ. Эти умники 8 лет переписывались в Сети, фоткались, снимали «видосики» своих преступлений. А заниматься ими отныне будут суровые профессионалы, вычистившие Ичкерию до дна. Ведь тамошние бармалеи и шайтаны почему-то массово гибли при задержании. А после попадания в тюрьму, так же массово умирали в процессе несчастных случаев и острого воспаления Совести, «Титаник» Радуев не даст соврать. Это товарищ Сталин был добренький, и упрямо старался «соблюдать Закон», что позволило Хрущу выпустить на волю и обустроить 80.000 бывших бандеровцев. Нынешняя Власть в России – она совсем другая и результаты «Нюрнберга-2» будут жестче. Повторюсь, это власть химически чистых прагматиков… Ударным же кулаком «охотников за бандерлогами» будут люди с пылающими сердцами из ЛДНР. Непримиримые комиссары в пыльных шлемах и разгрузках, кровники, которые харкая кровью шли к этой чистке 8 долгих лет. Эти – справятся…Кирилл Перемет