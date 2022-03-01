Экс-генпрокурор Украины попытался покинуть страну, притворившись многодетным отцом

«Жизнь прекрасна и удивительна. И иногда она дает шанс стать Героем. Последний шанс. Именно такой шанс получил только что экс генеральный прокурор Рябошапка, оставленный нами 2,5 часа назад в момент бесстрашного бегства с родины через кпп Косино. Отчаянный защитник отечества представился не только Рябошапкой, но и отцом троих детей», — отметил депутат.

Депутат от партии «Слуга народа» Макс Бужанский заявил, что с Украины попытался уехать бывший генпрокурор государства Руслан Рябошапка, пишет «Страна.ua».По его словам, политик хотел покинуть территорию государства через пропускной пункт на украино-венгерской границе.По информации Бужанского, Рябошапка попытался покинуть страну на основании вывоза детей за рубеж, но их вместе с ним не оказалось. В итоге пограничники развернули генпрокурора, принудительно возвратив на территорию Украины, подчеркнул депутат.источник